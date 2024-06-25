На Южном Урале потерявшая память пенсионерка уехала за 40 километров от дома

Женщина села не в тот автобус и не смогла найти дорогу назад

Полицейские Ашинского района помогли вернуться к близким пожилой женщине, которая потерялась за 40 километров от дома, сообщает пресс-служба ГУ МВ России по Челябинской области.

Ночью в дежурную часть Отделения полиции «Миньярское» позвонила дама и сообщила, что на автобусной остановке плачет пенсионерка — что с ней случилось, женщина пояснить не смогла.

На место сразу выехали полицейские. Из рассказа бабушки они поняли, что она потерялась и не может найти дорогу домой. Женщину доставили в отделение, чтобы установить ее личность.

«Пострадавшей оказалась 63-летняя пенсионерка, страдающая потерей памяти и живущая в 40 километрах от Миньяра. Выяснилось, что женщина перепутала автобус, уехала в новом для себя направлении и заблудилась, а домашний адрес самостоятельно вспомнить не смогла», — рассказывают в полиции.

Полицейские связались с родственниками пенсионерки и помогли ей добраться домой.

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