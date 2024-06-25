В Златоусте пожарный вытащил ребенка из городского пруда

Мальчик оступился на крутом спуске, упал в воду и начал тонуть

Пожарный в Златоусте спас школьника, который упал в городской пруд. Сотрудник МЧС случайно оказался рядом и не допустил трагедии, сообщает пресс-центр ведомства.

Инцидент произошел в понедельник, 24 июня, вечером: дети играли у берега, когда 10-летний мальчик оступился и упал в воду.

«Из-за крутого спуска, наличия течения и отсутствия навыков плавания его начало уносить от берега, мальчишка начал тонуть. По счастливой случайности рядом оказался сотрудник МЧС России», — рассказали в южноуральском главке МЧС.

Сотрудник 8-й пожарно-спасательной части Эдуард Магадиев, находясь в учебном отпуске, ехал на велосипеде, когда увидел барахтающегося в пруду, в 10 метрах от берега, ребенка. Эдуард сразу бросился в воду и вытащил терявшего силы школьника на берег. Помощь медиков мальчику не понадобилась.