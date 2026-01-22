На Южном Урале 17-летний подросток сел в машину к бесправнику и погиб в ДТП

Оба не были пристегнуты ремнями безопасности

В Еткульском округе Челябинской области вечером 21 января произошло смертельное ДТП, в котором погиб 17-летний пассажир, передает ГАИ. Авария случилась около 18:15 на 44-м километре автодороги «Челябинск — Троицк — граница Республики Казахстан».

Водитель автомобиля «Тойота Карина» 1985 года рождения при развороте из крайней правой полосы столкнулся с попутной «Ладой Веста». Его пассажир, подросток 2008 года рождения, скончался на месте от полученных травм. Сотрудники Госавтоинспекции установили, что ни он, ни водитель не были пристегнуты ремнями безопасности.

Водитель иномарки и люди, находившиеся в «Ладе» — мужчина 1971 года рождения и его пассажир, — с травмами госпитализированы.

Сотрудники ГАИ при проверке установили шокирующие обстоятельства. За рулем «Тойоты» находился мужчина, который никогда в жизни не получал водительского удостоверения. Более того, в 2020 году он уже был осужден по статье за управление автомобилем в состоянии опьянения будучи лишенным прав, за что отбывал наказание в колонии.

