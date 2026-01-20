В Нагайбакском округе в ДТП погибли два человека

Еще одного человека госпитализировали

В Нагайбакском округе, на 3-м километре трассы Нагайбакский-Фершампенуаз, столкнулись два автомобиля. Их водители погибли на месте, сообщает пресс-служба областного ГАИ.

По предварительным данным, 59-летний водитель Лады Гранты выехал на встречку, где столкнулся с «Ниссан Тирано». Мужчины-водители погибли на месте, пассажирку иномарки госпитализировали.

На месте работают сотрудники следственно-оперативной группы, устанавливаются обстоятельства происшествия.

