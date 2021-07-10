На юге Челябинской области на месте лесного пожара нашли тело местного жителя

Трагедия произошла в поселке Джабык в Карталинском районе

В поселке Джабык Карталинского района найдено тело одного из местных жителей. Южноуралец стал жертвой лесных пожаров. Эту информацию на оперативном штабе озвучил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Напомним, от огня пострадали дома жителей поселков Джабык и Запасное. Всего уничтожено 72 строения. 18 человек обратились за медицинской помощью с ухудшением общего самочувствия, воспалением глаз и давлением.

На данный момент для жителей открыты два пункта временного размещения. Некоторые южноуральцы уехали к родственникам или вернулись в свои дома.

Угрозы распространения огня на населенные пункты сейчас нет.

По данным пресс-службы регионального министерства здравоохранения на первую половину 10 июля, на юге Челябинской области во время лесных пожаров за медицинской помощью обратились 18 человек.