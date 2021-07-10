18 южноуральцев обратились за медпомощью во время лесных пожаров

Медики дежурят в пунктах временного размещения

На юге Челябинской области во время лесных пожаров за медицинской помощью обратились 18 человек, сообщают в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

«Характер обращений: ухудшение общего самочувствия, давление, стресс, воспаление глаз, в том числе в связи с задымлениями. В пунктах временного размещения продолжают дежурить медицинские работники. Специалисты городской больницы Карталов и скорой медицинской помощи готовы к приему пациентов»,— уточнили в ведомстве.

В случае необходимости будут подключены областные медицинские учреждения.

Напомним, на сегодняшний день для жителей поселков Джабык и Запасное организованы два временных пункта пребывания. Людей там практически не осталось: кто-то вернулся домой, разведав обстановку, кого-то забрали родственники. Всего было развернуто пять пунктов.