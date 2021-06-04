На юге Челябинской области обнаружено около 2 килограммов марихуаны

Подозреваемый в сбыте наркотиков заключен под стражу

1 килограмм 700 граммов марихуаны изъято сотрудниками уголовного розыска Верхнеуральского района у жителя соседнего государства. В поселке Краснинский 35-летний мужчина спрятал ранее заготовленные расфасованные пакеты с марихуаной.

«По данному факту в районном отделе полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. За совершение данного противоправного деяния законодательством предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. По ходатайству следователя подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — прокомментировали в областном полицейском главке.

Напомним, вчера магнитогорские полицейские обнаружили плантации с коноплей в одном из частных домов города. В ходе проверки изъято около 35 килограммов наркотика.