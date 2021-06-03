В Магнитогорске обнаружили около 35 килограммов наркотиков

Задержанные заключены под стражу

В Магнитогорске изъяли крупную партию наркотиков — около 35 килограммов марихуаны, конопли и гашишного масла обнаружили сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Челябинской области. Канал по сбыту наркотических веществ помогли пресечь сотрудники отряда специального назначения «Гром».

Выяснилось, что трое жителей области выращивали плантации конопли в одном из частных домов города. Помещения были специально оборудованы и предназначались для культивирования каннабиса. «Фермеры» организовали систему вентиляции, полива, отопления и освещения.

«В ходе проведенных мероприятий полицейские в одном из частных домов в городе Магнитогорске обнаружили и изъяли около 9 килограммов марихуаны, гашишное масло массой более 300 граммов, части конопли весом свыше 27 килограммов и 38 ее кустов. Установлено, что ранее не судимые местные жители, 1982, 1984 и 1985 годов рождения, выращивали наркосодержащие растения и хранили наркотические средства с целью дальнейшего сбыта. Подозреваемые в незаконном обороте наркотических средств задержаны», — прокомментировали в региональном полицейском главке.

По данному факту в следственной части следственного управления УМВД России по г. Магнитогорску возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция данной части статьи — лишение свободы на срок до двадцати лет. Задержанные заключены под стражу.