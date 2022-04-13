На въездах в Челябинск и Магнитогорск сотрудники ГИБДД выявили более 100 нарушителей за два часа

В проверочных мероприятиях приняли участие 48 автомобилей ДПС

В Челябинске и Магнитогорске полицейские провели сплошные проверки участников дорожного движения на въездах и выездах из городов. В результате за два часа инспекторы выявили более 100 нарушений правил дорожного движения, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«В течение двух часов сотрудники областного полка ДПС в Челябинске и магнитогорского батальона ДПС выявили более 100 нарушений административного законодательства. Среди них — управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления; нарушение правил перевозки людей; отсутствие полиса ОСАГО; неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»,— уточнили в ведомстве.

Все нарушители будут привлечены к административной ответственности.

Всего в мероприятии было задействовано 48 автомобилей ДПС.

Напомним, целью проверок стало выявление и пресечение грубых нарушений ПДД и преступлений.