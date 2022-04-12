На въездах в Челябинск и Магнитогорск сотрудники ГИБДД организовали проверку водителей

На дорогах выявляют грубые нарушения ПДД

Сегодня, 12 апреля, на территории Челябинска и Магнитогорска Госавтоинспекция будет проводить сплошные проверки участников дорожного движения для выявления грубых нарушений правил дорожного движения, а также для пресечения преступлений. Об этом сообщили в УГИБДД по региону.

Контроль водителей осуществят на въездах и выездах из городов.

«В Челябинске будут дежурить 50 экипажей, в Магнитогорске — 8», — рассказали в Госавтоинспекции.

Южноуральцев просят с пониманием отнестись к проверкам, они нужны для безопасности участников дорожного движения и не займут много времени.