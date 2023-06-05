На Тургояке спасли восьмерых сапбордистов

Отдыхающих унесло к середине озера порывом ветра

В минувшее воскресенье на озере Тургояк из-за резкого ухудшения погоды в опасном положении оказались восемь сапбордистов. Любителей катания на доске с веслом унесло к середине озера. К ним на помощь пришли сотрудники одной из местных баз отдыха. Об этом сегодня, 5 июня, сообщили в поисково-спасательной службе Челябинской области.

Бедолаги имели вполне реальный шанс утонуть, причем по собственному легкомыслию. Спасатели отмечают: некоторые из них отправились в плавание без спасательных жилетов, у кого-то жилет был пристегнут к доске, а один из пострадавших не застегнул на ноге страховочный шнур, поэтому, когда поднялась волна и его сбросило с доски, сапборд унесло на недосягаемое расстояние.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что на водоемах Челябинска за минувшие выходные спасли семерых купальщиков, в том числе четверых детей.