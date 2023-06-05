За минувшие выходные на водоемах Челябинска спасли семь человек

Помощь понадобилась в том числе четверым детям

За минувшие жаркие выходные на водоемах Челябинска едва не утонули семь человек. На помощь пришли матросы-спасатели, сообщили в управлении безопасности жизнедеятельности.

На пляже «Чуриловский» в трех метрах от берега начал тонуть четырехлетний ребенок. Спасатели эвакуировали мальчика и передали родителям. На пляже Шершневского водохранилища спасли 10-летнего ребенка, который заплыл далеко от берега. На Первом озере 40-летняя женщина и 10-летний ребенок застряли на надувном матрасе в 300 метрах от берега. Пострадавших эвакуировали спасатели.

«На пляже „Белый парус“ Шершневского водохранилища спасли 15-летнего подростка, а на озере Смолино помощь понадобилась 47-летнему мужчине и 48-летней женщине», — рассказали в управлении.

Спасатели напоминают родителям о том, что детей нельзя оставлять без присмотра в воде, а надувные матрасы не являются плавательным средством.

Инспекторы МЧС провели очередной рейд по челябинским водоемам, чтобы предупредить любителей пляжного отдыха об опасности «диких» мест. Одной из точек профилактического мероприятия стало озеро Смолино. На одном из берегов в Ленинском районе горожане заходят в воду, несмотря на установленный здесь запрещающий аншлаг.

