На Троицком тракте в Челябинске вспыхнула фура

Водитель автомобиля не пострадал

Днем 18 сентября в Челябинске на Троицком тракте, 48б загорелась фура. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, на пожаре работали восемь человек и две единицы техники.

ЧП произошло около двух часов дня. Пламя почти полностью охватило кабину водителя. Находящийся за рулем мужчина успел выйти из полыхающего авто, он не пострадал.

Причину возгорания предстоит выяснить сотрудникам отделения дознания.

В начале сентября в Сосновском районе груженная спецтехникой фура загорелась прямо в движении. Водитель не пострадал. Причины выясняются.