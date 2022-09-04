На трассе М-5 в Челябинской области фура загорелась в движении

Огонь сильно повредил автомобиль

Сегодня рано утром, 4 сентября, около поселка Саргазы в Сосновском районе вспыхнула фура. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, водитель не пострадал.

ЧП произошло на 1862 километре трассы М-5 в трех километрах от реки Серазак в сторону Уфы. Груженная спецтехникой фура загорелась прямо в движении. Прибывшие на место спасатели обнаружили сильное задымление из моторного отсека. Открытого горения уже не было.

«Задымление ликвидировано. Движение на трассе свободное»,— уточнили в ведомстве.

Однако, судя по кадрам, автомобиль сильно пострадал и вряд ли подлежит восстановлению.