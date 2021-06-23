На трассе в Челябинской области перевернулся автомобиль

Пострадали два человека

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На трассе М5 «Урал» в Кунашакском районе водитель автомобиля «Лада Ларгус» влетел в барьерное ограждение, после чего машина перевернулась. Об этом сегодня, 23 июня, сообщил 8-й пожарно-спасательный отряд ГУ МЧС по Челябинской области.

Сообщение о ДТП поступило на пульт диспетчера 65-й пожарно-спасательной части. Авария случилась на трассе М5 Челябинск — Екатеринбург в районе деревни Голубинка Кунашакского района.

«Установлено, что автомобиль „Лада“ столкнулся с отбойником и перевернулся. Пострадали два человека», — рассказали в 8-м ПСО.

Сотрудники пожарной охраны оказали первую помощь пострадавшим, затем передали их медикам.