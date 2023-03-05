На трассе в Челябинской области грузовик съехал в кювет

На участке ввели реверсивное движение

Сегодня днем, 5 марта, на трассе М-5 на территории Ашинского района Челябинской области фура съехала в кювет. Как сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по региону, на месте организовано реверсивное движение.

«1578 километр автодороги Москва — Челябинск, организовано реверсивное движение»,— уточнили в ведомстве.

На месте работают сотрудники ГИБДД и эвакуатор.

Судя по картам, большая пробка возникла на подъезде к Симу в сторону Челябинска. Водителей просят быть осторожными.







На Челябинскую область надвигается непогода: синоптики обещают метели, снег с дождем и штормовой ветер.