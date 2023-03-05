Снег с дождем, метели и штормовой ветер ожидаются в Челябинской области

В регионе по-прежнему будет тепло

В понедельник, 6 марта, в Челябинской области сохранится плюсовая температура. Однако насладиться весенним теплом не получится: синоптики областного Гидрометеоцентра обещают штормовой ветер, метели и снег с дождем. Рассказываем о погоде подробнее.

Непогода в регионе разыграется уже предстоящей ночью. В большинстве районов пройдет небольшой мокрый снег, временами с дождем. В западных районах снег будет умеренным, а в горах синоптики обещают снегопады. Местами возможны метели. На дорогах сильный гололед. Столбики термометров покажут минус 2 — 7 градусов. Днем снег с дождем продолжится, при этом снегопад в горах стихнет. Температура поднимется до +2 градусов. Ветер юго-западный от 8 до 13 метров в секунду, местами порывы до 21 метра в секунду.

В Челябинске в понедельник пройдет слабый мокрый снег. В ночные часы температура воздуха опустится до минус 3 — 5 градусов, днем потеплеет до +2°C. Ветер юго-западного направления от 8 до 13 метров в секунду, порывы до 15 метров в секунду.

По предварительным данным, вся предстоящая неделя в Челябинской области будет теплой. Более подробные прогнозы читайте ежедневно на нашем сайте.