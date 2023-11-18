На трассе М-5 в Челябинской области сломался грузовик. Транспорт собираются эвакуировать, введено реверсивное движение, сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.
ЧП произошло на 1741 километре трассы на территории Златоуста. У одного из грузовых автомобилей сломался двигатель.
«Принимаются меры для эвакуации автомобиля. На участке введено реверсивное движение»,— сообщили в ведомстве.
Автомобили в районе Уреньги по-прежнему стоят в пробке в обе стороне. Ситуацию осложняют образование гололеда и непрекращающиеся осадки.