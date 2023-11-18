Пробки образовались на участке трассы М-5 в Челябинской области из-за непогоды

Движение стоит в обе стороны в районе Златоуста

На участке трассы М-5 в Челябинской области образовались пробки из-за непогоды. По словам автомобилистов, из-за гололеда стоит движение в обе стороны в районе Златоуста.

«Пробки на участке Куса — Златоуст (Уреньга) — Нижний Атлян. Фуры не могут подняться в гору»,— написали администраторы паблика «Трасса М-5 Уфа — Челябинск» в соцсети «ВКонтакте».

«Уреньга встала на Уфу»,— написал автомобилист Евгений Шарапов.

Затруднено движение по трассе и в сторону Челябинска:

«От поворота на Кусу в сторону Челябинска трасса встала»,— написала Татьяна Мещерякова.

«Затор на выезде из Златоуста, фуры не могут ехать»,— добавила Олеся Попова.

По данным синоптиков, сегодня в Челябинской области ожидается минусовая температура, небольшой снег, местами слабые метели.

Автомобилисты могут сообщить о возникновении нештатных ситуаций по телефону 112.