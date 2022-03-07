На трассе М-5 в Челябинской области сотрудники ГИБДД помогли водителям грузовиков в непогоду

На участке трассы от Чебаркуля до Башкортостана снег шел более суток

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Во время непогоды, бушевавшей на трассе М-5 от Чебаркуля до Республики Башкортостан почти сутки, сотрудники ГИБДД не только работали в круглосуточном режиме, но и оказывали помощь водителям грузовиков, сообщили 7 марта в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

«Сотрудники ГИБДД помогли семи водителям грузовиков, которым была необходима помощь. Также сотрудники ГИБДД области несли службу в круглосуточном режиме во взаимодействии с дорожными службами, совместно принимали все меры по обеспечению бесперебойной работы специальной техники и предотвращению заторовых ситуаций»,— рассказали в ведомстве.

Кроме того, во время непогоды на участок трассы от Чебаркуля до Республики Башкортостан было выведено 29 дополнительных экипажей областного полка ДПС.

«На участке, где вводилось ограничение, дорожно-транспортных происшествий не зарегистрировано»,— уточнили в ведомстве.

Всего на трассе М-5 в Челябинской области за сутки произошло четыре аварии.

Напомним, из-за снегопада вечером 5 марта на участке федеральной трассы М-5 от Чебаркуля до Республики Башкортостан ввели ограничения движения. Сняли его только спустя сутки.