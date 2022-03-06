На трассе М-5 в Челябинской области продлили ограничение движения

Оно будет действовать для пассажирского транспорта до 18:00 сегодняшнего дня

На трассе М-5 «Урал» продлили ограничение движения для пассажирского транспорта в связи с непрекращающимся снегопадом. Об этом сегодня, 6 марта, сообщили в пресс-службе областной ГИБДД.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями введенное ранее ограничение движения продлено для пассажирского транспорта на трассе М5 „Урал“ от Чебаркуля до границы с Республикой Башкортостан до 18:00»,— уточнили в ведомстве.

Инспекторы просят автомобилистов и других участников дорожного движения отказаться от дальних поездок.

Судя по прогнозу, снег сегодня в Челябинской области не закончится.