На трассе М-5 «Урал» образовалась многокилометровая пробка из-за горящей фуры

Движение затруднено от Миасса в сторону Челябинска

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На трассе М-5 «Урал» на участке в районе поселка Нижний Атлян сегодня, 12 июня, загорелась фура. Авария затруднила движение по направлению в Челябинск. Пробка стремительно растет.

По сообщениям в соцсетях очевидцев, большегрузная машина практически полностью выгорела.

«В сторону Челябинска из Миасса уедете спокойно, а вот встречное движение практически парализовано»,— сообщают очевидцы на вопросы пользователей сети о заторе.

Предположительно, фура пострадала из-за перегрева тормозных колодок, что нередко случается на крутых спусках. В местное управление ГИБДД сообщений о ДТП не поступало.



Напомним, в Челябинской области действуют ограничения движения на дорогах. Управление дорогами федерального значения «Южный Урал» напомнило водителям о введении реверсивного движения на дорогах из-за ремонта.