В Челябинской области действуют ограничения движения на трассах

Водителей просят планировать поездки в выходные дни с учетом ситуации на дорогах

Управление дорогами федерального значения «Южный Урал» предупреждает о действии ограничений на некоторых участках дорог из-за ремонта. Ведомство опубликовало перечень таких участков. Так на трассе М-5 «Урал» ведется ремонт автомобильной дороги км 1829 — км 1844 (правый проезд, в районе н. п. Тактыбай, Биргильда). Здесь движение по одной полосе правого проезда.

На этой же трассе идет ремонт путепровода через автомобильную дорогу км 1858 (рядом с п. Саргазы). По сооружению прекращено движение. Путепровод ремонтируется и через железную дорогу на 1777 км (рядом с г. Миасс), организовано реверсивное движение.

Продолжаются работы по устройству защитных слоев автомобильной дороги км 1754 — км 1763 в районе города Златоуст. Здесь введено реверсивное движение на участке км 1860 — км 1871, на выезде из Челябинска в сторону Уфы — движение по одной полосе правого проезда.

На участке трассы М-5 «УРАЛ», подъезд к городу Екатеринбург идет ремонт автомобильной дороги км 43 — км 50 (левый проезд, в районе н. п. Султаево, Чишма, Смольное). Движение организовано по одной полосе левого проезда. В сторону Екатеринбурга идет ремонт путепровода через автомобильную дорогу на 66 км (рядом с п. Башакуль в Аргаяшском районе). Движение по сооружению прекращено.

На участке трассы Р-254 «Иртыш» продолжаются работы по устройству защитных слоев автомобильной дороги км 37 — км 47. Работы идут в районе села Миасское Красноармейского района, здесь введено реверсивное движение.

Аналогично реверсивное движение введено и возле города Троицка. — идет ремонт автомобильной дороги А-310 Челябинск-Троицк-граница с Республикой Казахстан на участке км 134 — км 143.