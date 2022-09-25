На соревнованиях в Челябинской области мотоциклист получил травму позвоночника

Спортсмен из Екатеринбурга совершил ошибку при прохождении сложного участка трассы

В Челябинской области во время соревнований в дисциплине эндуро на Кубке Урала «Каменный пояс» мотоциклист из Екатеринбурга получил травму позвоночника. Сейчас гонщик находится в больнице, сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области.

На соревнованиях, которые проходят на горе Сугомак в Кыштыме, традиционно дежурят бригады скорой помощи, спасателей и пожарной охраны. В какой-то момент помощь спасателей и медиков потребовалась мотоциклисту из Екатеринбурга. Во время одного из заездов он допустил ошибку при прохождении сложного участка через овраг, не удержал байк, перевернулся и получил травмы.

«Спасатели совместно с врачами и представителями организаторов соревнований оказали спортсмену первую помощь, зафиксировали на спинальном щите, иммобилизовали шейный отдел позвоночника воротником Шанца, на руках вынесли из оврага и сопроводили пострадавшего до кареты СМП. Уже в больнице, после рентгенографии, предварительный диагноз подтвердился — травма позвоночника»,— рассказали в ведомстве.

Спортсмену предстоит длительное лечение.

В начале августа в Миасском на чемпионате Челябинской области по мотокроссу погиб 53-летний спортсмен. На трассе гонщик не справился с управлением и упал, в результате чего получил травму головы, от которой скончался.