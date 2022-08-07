В Челябинской области на соревнованиях по мотокроссу погиб 53-летний спортсмен

Медикам спасти мужчину не удалось

6 августа в селе Миасское Красноармейского района на чемпионате Челябинской области по мотокроссу погиб 53-летний мотоциклист. Об этом сообщили друзья спортсмена в социальных сетях.

«Сегодня не стало нашего друга Коновалова Сергея. По трагической случайности он травмировался на соревнованиях, травмы оказались не совместимыми с жизнью. Прощание и похороны состоятся ориентировочно во вторник. Точное время и адрес будет позже»,— написал пользователь Тарас Доценко.

В пресс-службе министерства по физической культуре и спорту журналисту ИА «Первое областное» подтвердили факт произошедшего.

«На чемпионате Челябинской области по мотокроссу в результате несчастного случая погиб 53-летний спортсмен. Для участия в соревнованиях он имел все необходимые медицинские документы. На трассе гонщик не справился с управлением и в результате падения получил травму головы. Экстренно спортсмена госпитализировали в больницу, но, к сожалению, спасти его не удалось»,— прокомментировали в ведомстве.

В связи с произошедшим министерство по физической культуре и спорту по региону проведет проверку для детального изучения всех обстоятельств по факту гибели спортсмена.