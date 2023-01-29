На северо-западе Челябинска мужчина выпал с балкона 12-го этажа

Горожанин скончался до прибытия медиков

Вечером 28 января на северо-западе Челябинска под окнами многоэтажки обнаружили тело мужчины. По предварительным данным, челябинец выпал с балкона, расположенного на 12 этаже. Об этом журналисту ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«Тело 43-летнего мужчины было обнаружено под окнами одного из домов по улице Университетской Набережной. Проводится работа по выяснению всех обстоятельств и причин произошедшего»,— уточнили в ведомстве.

Ранее в Сатке из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже, выпала четырехлетняя девочка. Ребенок получил травмы и был госпитализирован. Мамы в момент произошедшего дома не было: она отводила младшего ребенка в садик.