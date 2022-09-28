На северо-западе Челябинска автобус столкнулся с легковым автомобилем

Пассажиры и водители транспортных средств не пострадали

Вечером 27 сентября на северо-западе Челябинска автобус столкнулся с легковым автомобилем. Пострадавших в результате ДТП нет, сообщили в пресс-службе городской ГИБДД.

Авария произошла в 17:55 около дома № 36 на Комсомольском проспекте. Автобус, следующий по маршруту № 18, при невыясненных обстоятельствах столкнулся с автомобилем «Фольксваген». Пассажиры и водители транспортных средств не пострадали.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку, выясняются причины произошедшего.

19 сентября автобус и легковой автомобиль столкнулись на пересечении улиц Свободы и Тимирязева. Пострадавших нет. ДТП участники аварии оформили самостоятельно.

15 сентября на выезде из Челябинска в сторону Коркино столкнулись рейсовый автобус и автомобиль LADA XRAY. В результате пострадали водитель и пассажирка «Лады», их госпитализировали.