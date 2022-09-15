Под Челябинском столкнулись легковушка и автобус

Есть пострадавшие

Сегодня, 15 сентября, на выезде из Челябинска в сторону Коркино столкнулись рейсовый автобус № 133 и LADA XRAY. Об этом Первому областному информагентству сообщили очевидцы.

Водитель и пассажир легковушки вышли из салона, чтобы осмотреть автомобиль, в этот момент в него врезалась LADA Kalina.

«На место прибыла бригада скорой помощи, есть пострадавший. Скорее всего, он находился в автомобиле ХRAY», — рассказал очевидец.

На момент публикации новости получить комментарий в УГИБДД по Челябинской области не удалось.

UPD: по уточненным данным, авария случилась на 19-м километре автодороги Челябинск-Троицк. Водитель LADA XRAY выехал на дорогу и не пропустил рейсовый автобус. От удара легковушку выбросило на полосу встречного движения, где она столкнулась с другим авто. В аварии пострадал 69-летний водитель и пассажирка LADA XRAY. Их госпитализировали, сообщили в ГИБДД Копейска.