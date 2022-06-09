На озере под Челябинском нашли тело утонувшего рыбака

Пенсионера искали три дня

На озере Сугояк в четверг нашли тело утонувшего 66-летнего рыбака. Мужчину искали с 7 июня, он вышел на рыбалку, и связь с ним потерялась. Тело погибшего передали сотрудникам следственного комитета, сообщает поисково-спасательный отряд Челябинской области.

Житель села Харино ушел на рыбалку на озеро Сугояк вечером 6 июня. Домой он не вернулся ни ночью, ни на следующее утро.

«Сегодня в ходе поисковых работ спасатели мобильного отряда ПСС области обнаружили тело мужчины на двухметровой глубине в двухстах метрах от берега. Погибшего транспортировали к берегу и передали сотрудникам следственного комитета», — пояснили в службе.

А в Златоусте на днях нашли пенсионеров, которые два дня плутали в лесах нацпарка «Таганай».