Спасатели рассказали подробности поисков заблудившихся на Таганае пенсионеров

Пожилую пару долго не могли найти, потому что она все время перемещалась по лесу

Поисково-спасательная служба Челябинской области сообщила подробности поисков пожилой пары из Златоуста, двое суток бродившей по лесам в районе национального парка «Таганай». За это время пенсионеры прошли 20 километров, питаясь конфетами и кислицей.

Напомним, что 83-летний Юрий Мангилев и 73-летняя Валентина Кандалова в воскресенье, 5 июня, отправились в лес на Таганай за кислицей и не вернулись. Нашли их только ближе к вечеру вторника.

Пенсионеры сразу позвонили спасателям и сообщили свое местоположение, а также направление движения, ориентируясь по положению солнца и вершине Таганая. Однако в указанном районе спасатели никого не нашли. Выяснилось, что мужчина и женщина незаметно для себя сделали крюк и ушли в противоположном от города направлении.

«За два дня пенсионеры прошли 20 километров, преодолели хребет Малого Таганая и вышли к истоку Малой Тесьмы. Ночевали в лесу, ели конфеты, которые прихватили с собой для перекуса, и продолжали собирать кислицу»,— рассказали в поисково-спасательной службе.

Поиски шли днем и ночью. Спасатели обследовали все тропы, пешеходные маршруты, грунтовые дороги, старые лесные избушки и укрытия. Пенсионеров обнаружили в ходе повторного осмотра одной из старых дорог вблизи границы национального парка «Таганай».

Как рассказала Валентина Кандалова журналистам медиахолдинга «Первый областной», они с мужем потерялись, потому что свернули не на ту тропу.

«Муж говорит, давай спустимся. И спустились не туда! Потом увидели дорогу, и мы по этой дороге и пошли. У нас были конфеты и кислица. А пили из родников. Там их много»,— сообщила женщина.

За время блужданий по лесу пенсионеры не встретили ни одного человека, зато видели лосей и оленей.