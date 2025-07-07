На озере Еловом четырех челябинцев оштрафовали за плавание без спасжилетов

Привлекли к ответственности и женщину, купавшуюся в неположенном месте

В минувшие выходные чебаркульские полицейские вышли в рейд на озеро Еловое, чтобы проверить, соблюдают ли отдыхающие правила поведения на воде. Как выяснилось, не все: в результате к ответственности привлечены пять человек, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Административные протоколы составили на четырех челябинцев, которые вышли на водоем на лодках без спасательных жилетов. Их привлекли к ответственности по статье 11.10 КоАП РФ (нарушение правил обеспечения безопасности пассажиров на судах водного транспорта).

Кроме того, административный протокол был составлен в отношении гостьи из соседнего региона, которая решила поплавать в запрещенном месте.

Со всеми отдыхающими полицейские провели беседы, а также напомнили о правилах, которые необходимо соблюдать, находясь на воде.

Напомним, с начала лета в Челябинской области на водоемах погибли 17 человек. Все они купались в необорудованных местах.