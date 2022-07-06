На челябинца завели уголовное дело после угона авто с ребенком внутри

Решается вопрос об избрании меры пресечения

Уголовное дело по факту угона с применением насилия (п. «в» ч. 2 ст.166 УК РФ) возбуждено в отношении 39-летнего челябинца, которого ранее задержали за рулем чужого авто с пятилетним ребенком в салоне. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в среду, 6 июля, в пресс-службе прокуратуры региона.

Прокуратура Сосновского района поставила на контроль ход расследования уголовного дела.

Напомним, поздним вечером 4 июля неоднократно судимый 39-летний житель Челябинска находился на территории АЗС «Башнефть» в Сосновском районе. Подозреваемый оттолкнул 36-летнюю жительницу Копейска, сел в ее авто, в салоне которого был ее сын, и уехал.

«Через незначительный период времени совершил ДТП и был задержан сотрудниками полиции. Находившийся в салоне автомобиля ребенок не пострадал», — пояснили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.