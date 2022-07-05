В Сосновском районе рецидивист угнал машину с ребенком внутри

Полицейские задержали похитителя через полчаса после заявления о преступлении

В Сосновском районе инспекторы ГИБДД задержали ранее судимого водителя на похищенном автомобиле со спящим 5-летним мальчиком, сообщили сегодня, 5 июля, в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Об угоне заявила в полицию мать ребенка — 36-летняя жительница Копейска. По ее словам, она с сыном возвращалась домой из Каслей и около 11 часов вечера остановилась на заправке. Выйдя из машины, направилась в сторону кассы, но, обернувшись, увидела мужчину, который открывал дверь ее автомобиля. Копейчанка бросилась обратно, но неизвестный оттолкнул ее, сел в машину и уехал.

Сотрудники ГИБДД Александр Кулак и Вильян Фазылов немедленно приступили к розыску и уже через полчаса обнаружили похищенный автомобиль: проехав пару километров, он врезался в дорожное ограждение. Ребенок находился в детском кресле и не пострадал. Полицейские передали мальчика маме.

Угонщиком оказался ранее неоднократно судимый за кражи и разбой 39-летний житель Челябинска. Он задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).