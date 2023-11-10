На челябинца, который устроил поножовщину в «Магните», возбудили дело

В СК рассказали о причинах нападения: оказалось, все дело в ревности

В Челябинске возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который накануне напал с ножом на сотрудницу магазина «Магнит» в Тракторозаводском районе. Мужчина обвиняется в покушении на убийство, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу регионального следственного управления СКР.

Предварительно установлено, что потерпевшая — сожительница агрессора, а преступление было совершено на почве ревности.

«Днем 9 ноября сожители поругались, после ссоры мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вооружился ножом, пришел к даме сердца на работу, где не менее трех раз ударил ее», — рассказали в ведомстве.

Женщина была госпитализирована с колото-резаными ранами, ей оказана медицинская помощь.

Мужчине — ранее неоднократно судимому — вменяется покушение на убийство, не доведенное до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам. Подозреваемый задержан, следствие ходатайствует о его аресте. Расследование продолжается.