Челябинец напал на женщину с ножом в супермаркете

Пострадавшая — сотрудница магазина, она госпитализирована

В Челябинске мужчина, вооруженный ножом, напал на сотрудницу магазина в Тракторозаводском районе, дебошира скрутили сотрудники патрульно-постовой службы, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу региональной полиции.

Сообщается, что инцидент произошел в помещении «Магнита» в ТК «Башня» на Салютной днем в четверг, 9 ноября. По словам очевидцев, мужчина несколько раз ударил пострадавшую ножом.

На место происшествия незамедлительно был направлен ближайший экипаж полка ППС, бойцы которого обезвредили агрессора и отобрали нож. Пострадавшая была госпитализирована.

В настоящее время в магазине работает следственно-оперативная группа: опрашиваются очевидцы, проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.