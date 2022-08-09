На Бакальском водохранилище завершили поиски 40‑летнего мужчины

Тело обнаружили в 10 метрах от берега

Спасатели достали из Бакальского водохранилища тело 40-летнего мужчины. Утонувшего обнаружили на второй день поисковых работ после привлечения водолазов. Погибший находился на глубине четырех метров в 10 метрах от берега. Об этом во вторник, 9 августа, сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области.

Тело транспортировали к берегу и передали сотрудникам полиции.

«Когда и как произошло ЧП, никто не заметил. Очевидцы происшествия, отдыхавшие на берегу, смогли лишь показать место входа в воду 40-летнего мужчины», — прокомментировали в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, накануне в Троицке 21-летний парень утонул в реке Увельке. Компания друзей переплывала с берега на берег, и один из них не вышел из воды.