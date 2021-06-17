На автодороге Меридиан в центре Челябинска перевернулось легковое такси

На месте работают спасатели

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В эти минуты 17 июня на автодороге Меридиан при выезде с проспекта Ленина в сторону Ленинского района образовалась большая пробка. Движение осложняет серьезное ДТП — на одной из полос перевернулось легковое такси. Об инциденте редакции ИА «Первое областное» сообщили читатели.

«Авария на Меридиане почти сразу после выезда с Ленина в сторону Ленинского. Есть возможность объехать — объезжайте», — советуют горожане.







Судя по кадрам с места аварии, машина перевернулась. Салон изрядно помят. На месте работают спасатели.

Позже в ГИБДД города рассказали о причине аварии и назвали виновника ДТП.