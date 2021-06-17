ГИБДД Челябинска назвала виновника аварии на Меридиане, где перевернулось легковое такси

Также в полиции уточнили информацию о пострадавших

Виновником ДТП с участием двух автомобилей стал водитель такси. Об этом журналисту ИА «Первое областное» рассказали в ГИБДД города.

«Дорожно-транспортное происшествие произошло около 7:35 утра в районе пересечения автодороги Меридиан и улицы Артиллерийской. Водитель „Рено“ не справился с управлением, наехал на препятствие, после чего машина опрокинулась и столкнулась с автомобилем „Скания“», — сообщила старший инспектор отделения пропаганды БДД ГИБДД УМВД России по городу Челябинску Алена Безменова.

По словам Безменовой, в аварии пострадал сам таксист. Были ли на момент ДТП в салоне его машины другие люди, неизвестно. Когда приехали сотрудники полиции, водитель находился на месте происшествия один.

Характер травм пострадавшего не уточняется. По предварительной информации, они не слишком тяжелые.