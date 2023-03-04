Мужчина погиб при столкновении двух автомобилей на трассе в Челябинской области

Двое пострадавших госпитализированы

Днем 3 марта в Челябинской области на территории Красноармейского района столкнулись автомобили «Лада Гранта» и «Ниссан Альмера». В результате один человек погиб, еще двое доставлены в больницу с травмами, сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Смертельная авария произошла в 16:30 на 50 километре автодороги Миасское — Шадринск. По предварительным данным, 62-летний мужчина, управляя автомобилем «Ниссан», выехал на левую обочину, а затем вернулся на свою полосу движения, где врезался в автомобиль «Лада», движущийся во встречном направлении.

В результате 53-летний пассажир «Лады» скончался на месте происшествия. Прибывшие медики скорой помощи отвезли в больницу пострадавших — 45-летнего водителя отечественного авто и 63-летнюю пассажирку «Ниссана».

Все обстоятельства аварии уточняются, проводится проверка.

В конце февраля в Челябинске на улице Университетской Набережной столкнулись автомобили «Хендай» и «БМВ». От удара «Хендай» сильно покорежило, и эвакуировать водителя иномарки, который скончался от полученных при ударе травм, пришлось спасателям.