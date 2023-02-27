30-летний водитель Hyundai погиб в ДТП на северо-западе Челябинска

Его автомобиль столкнулся с BMW на Университетской Набережной

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В Челябинске 27 февраля произошло смертельное ДТП на улице Университетской Набережной. Автомобили Hyundai и BMW столкнулись на проезжей части около полудня. Тело 30-летнего водителя корейского автомобиля извлекли из искореженного салона спасатели Челябинской городской службы спасения. В управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска рассказали о подробностях трагедии.

Авария произошла в 11:49 на улице Университетской Набережной. В результате столкновения иномарок водитель Hyundai оказался заблокирован в салоне.

«Для помощи пострадавшим на место происшествия прибыли экстренные службы, в том числе спасатели Челябинской городской службы спасения. При помощи аварийно-спасательного инструмента они извлекли мужчину из салона автомобиля. К сожалению, пострадавший скончался от полученных травм», — рассказали в ведомстве.

Остальные участники ДТП получили незначительные травмы и отказались от госпитализации. Обстоятельства аварии выясняются.