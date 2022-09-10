Мужчина погиб на пожаре в многоэтажке в Миассе

Из горящего здания эвакуировали 18 человек

Минувшей ночью в Миассе произошел пожар в многоэтажном жилом доме. На улицу эвакуировали 18 человек. Хозяин комнаты, в которой произошло ЧП, погиб, сообщили утром 10 сентября в пресс-службе Миасского пожарно-спасательного гарнизона.

ЧП произошло около часа ночи в доме на улице Победы. Жильцы, почувствовав дым, сразу же вызвали пожарных, 12 человек, в том числе трое детей, сразу же вышли на улицу.

Прибывшие спасатели обнаружили горение в одной из комнат на четвертом этаже. Они эвакуировали еще шестерых жильцов и принялись тушить пожар.

«В течение нескольких минут после прибытия пожарным удалось локализовать и ликвидировать открытое горение. В результате пожара уничтожена мебель и повреждены стены комнаты. К сожалению, хозяин комнаты погиб — отравился продуктами горения»,— уточнили в ведомстве.

Причины пожара устанавливаются. По предварительным данным, возгорание произошло из-за нарушения правил при эксплуатации электрооборудования.

Минувшей ночью в Челябинске в СНТ на пожаре в частном доме погибли двое мужчин. Две женщины смогли выбраться из горящего дома. Причины возникновения ЧП выясняются.