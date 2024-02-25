Мужчина погиб на пожаре в частном доме в Челябинской области

ЧП произошло в ночное время

Минувшей ночью в Кыштыме Челябинской области загорелся частный жилой дом. Спасатели во время тушения пожара обнаружили пожилого мужчину без признаков жизни, сообщили утром 25 февраля в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

ЧП произошло на улице Грибоедова. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации печи. Личность мужчины устанавливается.

В ночь на 24 февраля к пожару в частном доме в Карталинском районе также привело нарушение правил при использовании печи. В результате там погибли две женщины — мать и дочь.

Сотрудники МЧС призывают южноуральцев соблюдать элементарные правила безопасности при использовании печей:

не оставлять топящуюся печь без присмотра;

иметь притопочный лист из негорючего материала, который не позволит углям выпасть из топки;

следить за исправностью печи.

Кроме того, в домах и квартирах необходимо установить автономный пожарный извещатель, который в случае ЧП сможет разбудить даже крепко спящего человека, а значит, спасти его от гибели на пожаре.