Мотоциклист погиб после столкновения с автомобилем в Магнитогорске

Водитель авто получил травмы

Днем 27 апреля в Магнитогорске Челябинской области водитель отечественного авто столкнулся с мотоциклистом. В результате 30-летний водитель двухколесного транспорта получил травмы, несовместимые с жизнью, сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Авария произошла в 14:45 на улице Вокзальной. 57-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Ларгус», при выезде со второстепенной территории не уступил дорогу и врезался в мотоцикл «Хонда».

«В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных травм скончался при транспортировке в медицинское учреждение. Водитель автомобиля получил телесные повреждения»,— уточнили в ведомстве.

По факту аварии проводится проверка.

Ранее смертельное ДТП произошло в Каслинском районе. Водитель автомобиля погиб после столкновения с большегрузом.