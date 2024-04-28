Водитель «ВАЗа» погиб при столкновении с грузовиком в Челябинской области

Владелец отечественного авто выехал на полосу встречного движения

Утром 28 апреля в Каслинском районе Челябинской области произошло лобовое столкновение автомобилей «ВАЗ» и «Шакман» с прицепом. В результате водитель отечественного авто от полученных травм погиб на месте, сообщили в пресс-службе областной ГИБДД.

Авария произошла в 07:20 на 24 километре автодороги «Тюбук — Кыштым». 40-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21102» при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения, где врезался в большегруз с прицепом под управлением 55-летнего мужчины.

В результате столкновения автомобиль «ВАЗ» сильно покорежило, и водителя, погибшего от полученных травм, зажало. Для того, чтобы вызволить тело, пришлось прибегать к помощи спасателей.

Все обстоятельства аварии выясняются, проводится проверка.

Сотрудники ГИБДД просят водителей строго соблюдать Правила дорожного движения, не отвлекаться на гаджеты или разговоры, а также ни в коем случае не садиться за руль, будучи в состоянии опьянения или лишенным прав.