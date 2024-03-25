«Женщина обратила внимание на то, что пенсионер ведет себя очень сдержанно, нетипично для людей его возраста. Не рассказывает о своих родственниках, отказывается контактировать с ними, сердится, когда его пытаются вытянуть на разговор. Риелтор заподозрила, что жилье мужчина вероятнее всего продает не по своей воле, а попав под влияние мошенников», — рассказали в полиции.
Потерпевшему позвонил неизвестный, представился банкиром и сообщил, что деньги пенсионера под угрозой. Он предложил перевести их на «безопасный счет», потерпевший поехал в банк, снял 220 тысяч рублей и перевел их на продиктованные мошенником номера.
Позже пенсионеру сообщили, что неизвестные лица пытаются продать его квартиру через интернет. Чтобы этого не произошло, необходимо совершить фиктивную сделку, но с риелтором ничего обсуждать не нужно.
Полицейские объяснили пенсионеру, что звонившие являются мошенниками. Мужчина отказался продавать квартиру и написал заявление. Возбуждено уголовное дело.