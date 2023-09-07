Мошенники ищут жертв для мнимого заработка на бирже в челябинском приложении знакомств

Злоумышленники выманивают 20 тысяч рублей для старта торговли на финансовом рынке

Только с начала года жители Челябинской области перевели телефонным мошенникам более 700 миллионов рублей, и ежедневно эта сумма неуклонно растет. Со злоумышленниками усиленно борются правоохранительные органы и банки, однако, несмотря на профилактические меры, южноуральцы продолжают переводить свои кровные зачастую даже не самым искусным обманщикам. Мошенники активизировались на сайтах и в ботах знакомств — знакомятся с потенциальными жертвами под видом обычных парней, втираются в доверие и выманивают деньги. Журналист ИА «Первое областное» отправилась на виртуальную охоту на лжецов и лично столкнулась с мошеннической схемой баснословного дохода на бирже.

В боте знакомств одного из телеграм-каналов журналист ответила «лайком» на запрос молодого человека, назвавшего себя Владимиром. Мужчина начал знакомство со стандартных вопросов об увлечениях, любимых фильмах, книгах, работе. В ответ Владимир охотно рассказывал и о себе, хвалился активным образом жизни, поездками в Канаду, Британию и Мексику. Спустя пару дней переписок в стиле «добрыхутр» и «какдел» якобы жаждущий знакомства мошенник рассказал, что празднует только что закрытую сделку на 700 долларов и поинтересовался у собеседницы, интересна ли ей сфера инвестиций.

«Кстати, пока закрывали сделки, разговорился со специалистом о тебе, рассказал, как познакомились. Он сказал, что увеличивает количество людей, которых сопровождает. Я сразу подумал, что тебе это может быть интересно», — написал Владимир.

Конечно, журналист с радостью согласилась поговорить с мнимым специалистом, чтобы выявить те уловки, которыми пользуются злоумышленники. Через несколько минут раздался звонок от «опытного инвестора». Он тоже представился Владимиром.

«Звонилка» вежливо объяснил, что для начала заработка на свой личный счет, созданный на сайте-брокере, нужно положить 20 тысяч рублей. В общем-то, больше ничего делать не нужно. Все остальное на себя берет некий «финансовый аналитик», который отслеживает, какие акции выгодно купить и продать, звонит вам и сообщает, на какую кнопочку нажать в личном кабинете — и деньги польются рекой. Владимир заверил, что за неделю с 20 тысяч рублей можно заработать восемь тысяч за 10 минут в день. Заманчиво? Только на словах. Далее «профессионал» сбросил в мессенджере ссылку на сайт-брокер, который не работает без подключенного VPN. И это первый маркер, выдающий мошенника. Фирма и сайт-брокер должны быть зарегистрированы на территории РФ.

Журналист зарегистрировалась на сайте. Вот как он выглядит после авторизации:









Жертвы мошенников легко ведутся на обман, поскольку действительно видят якобы в личном кабинете вложенную сумму — она отображается вверху экрана. Первое время с потерпевшим действительно работает якобы аналитик, сумма на электронном кошельке растет, и более того — иногда мошенники переводят жертве первую прибыль. Например, те же самые восемь тысяч рублей за неделю, о которых говорил Владимир. Усыпив таким образом бдительность вкладчика, злоумышленники продолжают выманивать деньги, загоняют потерпевших в кредиты и постепенно перестают выходить на связь.

В самом начале разговора мошенник аккуратно интересуется заработком жертвы, наличием финансовых обязательств, выявляя таким образом наиболее платежеспособных клиентов. Чтобы закрепить доверие к себе, злоумышленник сообщает, что аналитик берет за свои услуги 20% от вашей ежемесячной прибыли. На вопрос о том, как это регулируется юридически, мошенник начинает выкручиваться и устраивать театр абсурда, всячески увиливает от прямого ответа на вопрос.

— Подскажите, а в каком городе вы находитесь? — спросила журналист.

— Санкт-Петербург.

— Можно узнать адрес вашей фирмы?

— Адрес секретный. Вот когда вы будете нашим партнером, мы сообщим вам адрес.

— А почему вы доверяете клиентам на словах, ведь люди могут и не выплачивать 20%, а просто исчезать с деньгами.

— Тогда мы с ними прекращаем работать.

— То есть с вами можно поработать месяц, получить 32 тысячи рублей с вложенных 20 тысяч, вывести деньги и ничего не заплатить вам?

— Да, можно.

— Какой музей находится на Дворцовой набережной в Санкт-Петербурге?

— Анастасия, вы уходите от темы.

Звонивший также не смог внятно объяснить, за счет чего формируется такая бешеная доходность. Через два дня после телефонных переговоров и переписок журналист сообщила мошеннику, что знает о такой схеме обмана, и попросила рассказать подробности: куда именно попадают деньги жертв и какие люди чаще попадаются на удочку.

— Анастасия, эта информация стоит денег. Переводите 20 тысяч рублей, расскажу, — предложил Владимир. Только как ему теперь верить?

Директор юридической компании «Форлекс» Николай Попов рассказал, как работают добросовестные фирмы-брокеры и как их отличить от мошенников.

«У организации должны быть ИНН, ОГРН. Проверить эти данные можно на открытых сайтах электронной отчетности фирм. Там видно, когда именно зарегистрирована компания, адрес, Ф.И.О. директора, доход. Если звонящий не предоставляет ИНН и ОГРН — с уверенностью можно говорить, что это мошенник. Также у брокеров должна быть лицензия Центрального банка РФ, нормальная фирма без проблем предоставит ее. Еще важно то, что настоящий финансовый аналитик никогда не дает гарантий стопроцентного заработка и заранее предупреждает о рисках. И обязательно заключает с вами письменный договор», — рассказал Николай Попов.

Как ранее сообщал наш сайт, в Магнитогорске 70-летняя женщина перевела лжеаналитикам почти пять миллионов рублей.

В Челябинской области работает горячая линия по борьбе с телефонным мошенничеством.

Как ранее сообщал наш сайт, жительница Челябинска Галина Мороз стала жертвой телефонных мошенников и перечислила им несколькими переводами 350 тысяч рублей. Деньги женщина сняла с кредитной карты.

Звонок от мошенников во время рабочего дня получила журналист Первого областного информагентства. Прочитайте, что из этого вышло.