Момент смертельной аварии в Ленинском районе Челябинска попал на видео

В ДТП погибла 30-летняя женщина и пострадали четверо детей

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

Момент аварии в Ленинском районе с участием пяти машин, в котором погибла женщина, попал на камеру видеорегистратора. Запись появилась в социальных сетях. На кадрах видно, как водитель «Фольксвагена» на большой скорости и на запрещающий сигнал светофора выезжает на перекресток.

В четверг, 10 июня, около 17 часов на перекрестке улиц Дзержинского и Барбюса столкнулись пять автомобилей — «Лада Гранта», «Фольксваген», «Рено Сандеро», «Шкода» и «Ниссан».

В аварии погибла 33-летняя женщина. 32-летнюю пострадавшую доставили в ГКБ 1. Кроме того, травмы получили четверо детей — все они доставлены в медучреждения и находятся в сознании, сообщили в горздраве.