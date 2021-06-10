В Челябинске при столкновении пяти машин погибла женщина

Есть пострадавшие

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Сегодня, 10 июня, на перекрестке улиц Дзержинского и Барбюса столкнулись пять автомобилей — «Лада Гранта», «Фольксваген», «Рено Сандеро», «Шкода» и «Ниссан». Погибла пассажирка отечественного авто. Об этом Первому областному информагентству сообщили очевидцы и подтвердили в пресс-службе УГИБДД по Челябинску.

Авария случилась около 17 часов на перекрестке в Ленинском районе. При столкновении пяти машин погибла пассажирка автомобиля «Лада». Также, по данным очевидцев, помощь медиков понадобилась двум девочкам-подросткам.

«На месте происшествия были четыре автомобиля скорой помощи, реанимация, спасатели и полиция», — рассказали очевидцы.

Из-за ДТП на съезде в Ленинский район с моста образовалась 8-балльная пробка.



UPD. В аварии погибла 30-летняя женщина. 33-летнюю пострадавшую доставили в ГКБ 1. Кроме того, травмы получили четверо детей - все они доставлены в медучреждения и находятся в сознании, сообщили в горздраве.