/ Младенец умер в Челябинске при загадочных обстоятельствах

В обстоятельствах трагедии разбираются следователи.

Смерть, по предварительной информации, наступила в понедельник, 5 февраля. Безжизненное тело своей месячной дочери утром обнаружила челябинка в одном из домов в Калининском районе.

Из-за чего погибла новорожденная, на данный момент неизвестно. По предварительной информации, ее смерть носит некриминальный характер.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка. — уточнили сайту «Первый областной» в следственном управлении СКР по Челябинской области.

Процессуальное решение примут по результатам проверки. Сейчас проводится судебно-медицинское исследование.

