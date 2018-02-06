/ Младенец умер в Челябинске при загадочных обстоятельствах

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Смерть, по предварительной информации, наступила в понедельник, 5 февраля. Безжизненное тело своей месячной дочери утром обнаружила челябинка в одном из домов в Калининском районе.
Из-за чего погибла новорожденная, на данный момент неизвестно. По предварительной информации, ее смерть носит некриминальный характер.
По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка. — уточнили сайту «Первый областной» в следственном управлении СКР по Челябинской области.
Процессуальное решение примут по результатам проверки. Сейчас проводится судебно-медицинское исследование.