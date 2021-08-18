Минэкологии: в Челябинске снизилась концентрация сероводорода

Инспекторы проводят необходимые рейдовые мероприятия

На данный момент посты мониторинга атмосферного воздуха фиксируют в Челябинске снижение концентрации сероводорода до 0,8 предельно допустимой концентрации, ситуация стабилизировалась, сообщили в пресс-службе регионального министерства экологии.

«Передвижные лаборатории не фиксируют превышений в жилых районах, выброс был разовый и произошел около 3 часов ночи. Основная масса загрязняющих веществ в воздухе ушла вдоль реки, что помогло снизить негативное влияние на жилые кварталы, и жители не так сильно почувствовали влияние выбросов. Количество жалоб снижается», — сообщил замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

На данный момент инспекторы регионального надзора проводят рейдовые мероприятия.

Напомним, как ранее сообщали в ведомстве, ночью на очистных МУП ПОВВ произошел залповый выброс сероводорода. Стандартный индекс загрязнения атмосферы 18 августа составил 29,6, что является очень сильным загрязнением. Жители Челябинска могли чувствовать запах, похожий на запах «канализации». Минэкологии поручило предприятиям дополнительно снизить выбросы, а горожанам пить больше воды, проводить влажную уборку, закрыть окна и ограничить пребывание на улице.